Cornelius hızlı başladı
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Cornelius hızlı başladı

Cornelius hızlı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Konfederasyon Lig'i Play-off ilk maçında sahasında AS Roma'ya 2-1 mağlup olan Trabzonspor'un tek golünü atan yeni transfer Cornelius saniyeler içinde attığı golle yeni takımında hızlı başladı.

UEFA Konfederasyon Lig'i Play-off ilk maçında sahasında AS Roma'ya 2-1 mağlup olan Trabzonspor'un tek golünü atan yeni transfer Cornelius saniyeler içinde attığı golle yeni takımında hızlı başladı.

Trabzonspor, UEFA Konfederasyon Lig Play-off ilk maçında dün evinde AS Roma ile karşılaştı. Sahadan 2-1 mağlup ayrılan bordo-mavililerde yeni transfer Cornelius, oyuna girer girmez saniyeler içinde attığı golle rövanş maçı için umutları diri tuttu. 62. dakikada Gervinho'nun yerine oyuna dahil olan Danimarkalı forvet, saniyeler sonra topu ağlara gönderdi.

Gelecek için taraftarları umutlandıran Danimarkalı forvet oyuncusu AS Roma filelerini ise 3. kez havalandırdı. Cornelius, daha önce forma giydiği Atalanta ve Parma formalarıyla İtalyan ekibinin kalesini iki kez havalandırmıştı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, İtalya'nın Roma takımına 2-1 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, İtalya'nın Roma takımına 2-1 mağlup oldu.
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