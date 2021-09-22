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Çorlulu öğrenciler Türkiye dördüncüsü

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Çorlulu öğrenciler Türkiye dördüncüsü

Çorlu İMKB Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan Alem-i Feza takımı katıldığı yarışmada Türkiye dördüncüsü oldu.

ÇORLU (İHA) - Çorlu İMKB Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan Alem-i Feza takımı katıldığı yarışmada Türkiye dördüncüsü oldu.

TEKNOFEST kapsamında yapılan ve bu sene ikincisi düzenlenen TÜBİTAK Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması döner kanat (drone) kategorisinde Çorlu İMKB Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan, danışman öğretmen Onur Umay nezaretindeki Alem-i Feza takımı tüm parkurları başarıyla tamamlayarak yarışmaya katılan 138 takım arasında Türkiye dördüncüsü oldu. - TEKİRDAĞ

Çorlulu öğrenciler Türkiye dördüncüsü

Çorlulu öğrenciler Türkiye dördüncüsü

Çorlulu öğrenciler Türkiye dördüncüsü

Çorlulu öğrenciler Türkiye dördüncüsü

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Haber: Çorlulu öğrenciler Türkiye dördüncüsü - Haberler
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