Çorlu Yangın, Müstakil Evi Kül Etti

Yangın, müstakil evi kül etti



TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkan tek katlı müstakil ev, itfaiyenin müdahalesine rağmen kısa sürede küle döndü.



Çorlu İlçesi'ndeki Nusratiye Mahallesi'nde oturan Selahattin Kuşlu, müstakil evinin bahçesinde oturduğu sırada evinden dumanlar yükseldiğini görerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının evlerine sıçramasından endişe eden komşularda çatılarına çıkarak hortumla yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın güçlükle söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.