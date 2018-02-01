Çorlu - Velimeşe Arası Toplu Taşımada Kartlı Sistem Başladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Tekirdağ Toplu Ulaşım Sistemi (TETUS) kapsamında faaliyete geçirdiği Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi ve Çorlu ilçesi arasında vatandaşlara hizmet verecek olan modern toplu ulaşım araçları ilk seferini yaptı. Yeni araçlarda otobüs kartları kullanılacak.

Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesinde düzenlenen etkinliğe, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Erdin Eral, şoför esnafı ve vatandaşlar katıldı.

"Amacımız vatandaşlarımızı daha modern, daha yeni araçlarla kartlı bir sistemle taşımak"

Programda hat ile ilgili bilgiler veren Ulaşım Dairesi Başkanı Erdin Eral, "Bugün burada hayırlı bir nedenden dolayı bulunuyoruz. Kooperatifimiz 18 aracını yeniledi. Daha modern taşımacılık hizmeti vermek için kartımızı basarak yola çıkacağız. İnşallah herkese hayırlı olur. Yaklaşık 2 yıl evvel bu TETUS Projesine başladığımızda amacımız vatandaşlarımızın daha modern, daha yeni araçlarla kartlı bir sistemle taşımak. Bunun yanında yasanın da bize söylediği gibi engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ücretsiz ulaşım hakkını vermek amacıyla yola çıktık. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak esnafımızı bu konuda çok fazla zorlamadık. Bu işi biraz yavaş yavaş, esnafın mağduriyetini en aza indirecek şekilde planladık. Bugün de Velimeşe'de kartımızı basmak nasip oldu. Ben herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Tüm enerjimizle çalışıyoruz"

Hizmet ve yatırımlarının devam edeceğini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de "Büyükşehir Belediyemiz, Ergene'de çok önemli alt ve üstyapı yatırımlar hayata geçirdi. Biz de Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli olarak, Ergene'nin sorunlarını ortadan kaldırabilmek adına tüm enerjimizle çalışıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana Ergene'ye 600 bin metrekare kilit parke taşı yaptık. Bu çok önemli bir rakam. Geçtiğimiz günlerde yine önemli iki spor tesisi kazandırdık Ergene ilçemize. Her mahallemiz hizmet alıyor. Görev süremizin sonuna kadar bu hizmeti sürdürmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Büyükşehir Belediyemizin Velimeşe Mahallemiz ve Çorlu arasındaki ulaşımı sağlayan bu hizmet için emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Yatırımları geleceği düşünerek gerçekleştiriyoruz"

Yatırımları geleceği düşünerek gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, "2018 kilometre altyapı yapmışız. Yeni kurulan bir Büyükşehir Belediyesi için bu basit bir olay değildir. Yerin üstüne değil, altına gömüyorsunuz yatırımınızı. Hem de öyle bir hizmet ki bu, insanlara zahmet vererek yapmak durumunda kalıyoruz. Maalesef ki, işlerimiz bitene kadar vatandaşlarımız zahmet çekiyor. Ama bitirdiğimiz zaman o insanlar kalkıp bize teşekkür ediyorlar. Onların çocukları, torunları, sonraki kuşak nesilleri, tertemiz bir çevre ve havaya kavuşuyorlar. Bunları gerçekleştirmek kolay değil arkadaşlar. Bunların yanı sıra birçok konu var. Yeni yasa ile birlikte Büyükşehir olan belediyeler arasında ulaşımda dönüşümü en geç tamamlayan belediye, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'dir. Biz de diğer belediyelerde olduğu gibi keskin ve katı davranabilirdik, ancak esnek ve yapıcı davranmaya çalışarak sabırlı olduk. 2 sene önce bitmesi gereken işlemleri son sene radikal kararlar alarak tamamladık. Tekirdağ'ın tamamında, en ücra mahallesinde bile ulaşımın tamamen olduğu bir sistem olacak. Bu hizmetimizin Ergenelilere, Çorlululara hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından TETUS kapsamında faaliyete giren modern araçlara ilk kart basımını Başkan Kadir Albayrak gerçekleştirdi. - TEKİRDAĞ