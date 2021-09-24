ÇORLU VE ERGENE'DE MENFEZ VE KÖPRÜ YAPIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

ÇORLU, TEKİRDAĞ (Habermetre) - Kurulduğu günden bu yana Tekirdağ'ın daha modern ve yaşanılabilir bir şehir olması için alt ve üst yapı alanında önemli projeleri hayata geçiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekipleri tarafından Çorlu ve Ergene ilçesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, Muhittin Mahallesi, İlave Menfez ve Drenaj Kanalı Yapım çalışmalarına başlandı. Yoğun yağışlarda yaşanan su baskınlarını önlemek ve vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla TESKİ tarafından hazırlanmış olan ilave menfez ve drenaj kanalı projesi kapsamında 2x1 ebatlarında tek gözlü kutu menfez imalatı çalışmalarına en kısa zamanda başlanacak. İş kapsamında 10 metre uzunluğunda 2x1 tek gözlü kutu menfez ve V kanal çalışması yapılacak. Kuzey Yolu projesi kapsamında yapımına başlanan menfez yapımı ise devam ediyor. Çalışma sonunda yaklaşık 65 metre uzunluğunda 2x2 menfez imalatı gerçekleştirilecek.

Ergene İlçesi Pınarbaşı Köprüsü Yenileniyor

Mevcut 2 şeritli yolun köprü üzerinde tek şeride düşmesinden dolayı oluşabilecek kazaların önlenebilmesi amacıyla Ergene ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde köprü yapım projesine başlandı. Proje kapsamında köprü genişliği, yolun genişliğine ve hidrolik kesitinin güncel yönetmeliklerine uygun olarak 23 metre açıklığında olacak. 16 adet h: 15 metre kazık ve 2 kenar ayak imalatı tamamlanan köprü, çalışmaların en kısa zamanda tamamlanmasının ardından vatandaşların hizmetine sunulacak.

Başkan Albayrak: "Kuzey Yolu Projesi Çorlu Trafiğini Büyük Ölçüde Rahatlatacak"

Genel Sekreter Yardımcısı Metin Pakdil ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Çorlu trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak Kuzey Çevre Yolu projesi kapsamında 6 ev kamulaştırılarak yıkılmıştı, 8 evin kamulaştırılması ise devam ediyor. Projenin ikinci aşaması olan 1 Kasım Caddesi'nde menfez çalışmaları başladı. Burası tamamlandığında bu yoldan gelen araçlar Çorlu trafiğine girmeden Çerkezköy Caddesi'ne bu menfez üzerinden gidebilecekler. Yapım işi devam eden ve yapılacak olan projelerimizin vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. " dedi.

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