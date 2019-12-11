Çorlu TSO personeline duruş eğitimi

11.12.2019 17:33 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:37

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) personeline yönelik olarak iş yerinde duruş ve sağlıklı yaşam konulu eğitim düzenlendi.



Çorlu TSO personeline yönelik eğitimler kapsamında önceki gün fizyoterapist Yusuf Kazar tarafından 'İş yerinde duruş ve sağlıklı yaşam' konulu eğitim gerçekleştirildi. İş yerinde sağlıklı oturma, doğru duruş pozisyonları ve egzersizler konularında bilgilerin verildiği eğitimde personele yönelik teorik bilgilerin yanı sıra pratik çalışmalar da gösterildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA