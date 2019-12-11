Çorlu TSO'dan deprem semineri
Haberler » Güncel » Çorlu TSO'dan deprem semineri - Haber

Çorlu TSO'dan deprem semineri

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğinde düzenlenen eğitim ve seminerler kapsamında Deprem Bilinci ve Deprem Anında Yapılması Gerekenler konulu semineri gerçekleştirildi.

11.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:37
Çorlu TSO'dan deprem semineri

Ticaret ve Sanayi Odası ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü () işbirliğinde düzenlenen eğitim ve seminerler kapsamında Bilinci ve Deprem Anında Yapılması Gerekenler konulu semineri gerçekleştirildi.


Tekirdağ AFAD uzmanları tarafından Çorlu TSO Batı Eğitim Salonu'nda gerçekleşen seminerde, afette alınması gereken tedbirler, öncesi ve sonrası yapılacaklar, afetten sonraki ilk 72 saatin önemi ve doğru davranış şekilleri konularında katılımcılara bilgiler aktarıldı.


Seminere Çorlu TSO Meclis Başkan Yardımcısı ve 13. Meslek Komite Üyesi Umut Güngör de katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler