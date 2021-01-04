Çorlu TSO Başkanı Volkan: "Üretim çarklarını devam ettirmeliyiz"
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Çorlu TSO Başkanı Volkan: "Üretim çarklarını devam ettirmeliyiz"

04.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:10
Çorlu TSO Başkanı Volkan:

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı İzzet Volkan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen üretim çarklarının dönmesi gerektiğini bildirdi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı İzzet Volkan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen üretim çarklarının dönmesi gerektiğini bildirdi.

Volkan, AA muhabirine, Çorlu TSO'nun Trakya'nın en büyük sivil toplum kuruluşu ve ticaret odalarından olduğunu söyledi.

Odanın 7 bini aktif, 9 binin üzerinde üyesi bulunduğunu belirten Volkan, "Bölgede 5 organize sanayi bölgesi ve Avrupa Serbest Bölgesi faaliyet gösteriyor." dedi.

Volkan, pandemi sürecinde sanayinin devamlılığının çok önemli olduğunu ifade etti.

Bu süreçte Kovid-19 ile mücadeleye önemli katkılar sunduklarını anlatan Volkan, "Bakanlıklarımızla beraber yaklaşık 7 bin kişiye tarama testi yaptık. Dezenfektan ve maske dağıtımında çalışmalarımız oldu. Devletimizin yolladığı maskeleri Trakya'ya dağıttık." diye konuştu.

Kovid-19 sürecinde tedarik zincirinde biraz sıkıntı yaşadıklarını anlatan Volkan, şunları kaydetti:

"Bu, zor bir süreç olacak. Tüm dünyayla beraber yaşadığımız bir süreç. Tek etken biz değiliz. Dünyadaki üretim ağının bir parçasıyız. Oradan da etkileniyoruz. Burada önemli olan, olabildiğince kendimizi, çalışma arkadaşlarımızı ve toplumumuzu koruyarak, üretimimizi çarkları durdurmayacak bir şekilde devam ettirmek. Üzerine basarak söylüyorum; buradaki sağlık savaşı aşıyla beraber bitecek, ama bu işin ekonomik savaşı çok uzun yıllar devam edecek. O yüzden her iki savaşı da birlikte götürüyor ve birlikte kazanıyor olmamız gerekiyor. Bunu da ancak topyekun mücadele ve önlemlerle yapabiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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