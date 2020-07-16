Çorlu Tren kazasının yaşandığı yerde bilirkişi heyeti inceleme yaptı
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Çorlu Tren kazasının yaşandığı yerde bilirkişi heyeti inceleme yaptı

8 Temmuz 2018 tarihinde Uzunköprü-Halkalı seferini yaptığı sırada Çorlu'nun Sarılar Mahallesi'nde yaşanan ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili olarak bilirkişi heyeti tarafından kaza yerinde inceleme yapıldı.

Çorlu Tren kazasının yaşandığı yerde bilirkişi heyeti inceleme yaptı
16.07.2020 14:54 | Son Güncelleme: 16.07.2020 14:58

8 Temmuz 2018 tarihinde Uzunköprü-Halkalı seferini yaptığı sırada Çorlu'nun Sarılar Mahallesi'nde yaşanan ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili olarak bilirkişi heyeti tarafından kaza yerinde inceleme yapıldı.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince 25 Haziran'da görülen davanın 5. duruşmasında, kazanın meydana geldiği yerde keşif yapacak 7 kişilik bilirkişi heyeti belirlenmişti.

Kazanın yaşandığı Sarılar Mahallesi'ne gelen heyet kazanın meydana geldiği bölgede raylar üzerinde ve çevrede incelemelerde bulundu. Katener hat bakım aracıyla menfezleri inceleyen ve sık sık notlar alan bilirkişi heyetinin inceleme yaptığı alana kazada hayatını kaybedenlerin yakınları da girmek istedi. Ancak alanda hazır bekleyen jandarma ekipleri, keşfin yapıldığı alana girişe izin vermedi. Bilirkişi heyeti incelemelerin ardından alandan ayrıldı.

Kazayla ilgili olarak görülen davada TCDD görevlilerinden oluşan 4 kişi hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle açılan dava sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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