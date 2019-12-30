Çorlu tren kazasında oğlunu kaybeden Mısra Öz Sel hakkında soruşturma başlatıldı
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Çorlu tren kazasında oğlunu kaybeden Mısra Öz Sel hakkında soruşturma başlatıldı

Çorlu'da 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasında 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Mısra Öz Sel hakkında soruşturma başlatıldı.

30.12.2019 20:48 | Son Güncelleme: 30.12.2019 20:49
Çorlu tren kazasında oğlunu kaybeden Mısra Öz Sel hakkında soruşturma başlatıldı

Çorlu'da 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasında 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Mısra Öz Sel hakkında soruşturma başlatıldı.


Sel, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma açıldığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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