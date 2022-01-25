ÇORLU TREN KAZASINDA 9'UNCU DURUŞMA BAŞLADI

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili açılan davanın 9'uncu duruşması görülmeye başlandı. Kazada kızı ile birlikte kız kardeşleri ve yeğenini kaybeden Zehra Bilgin Adalet, yerini bulacak. Adalet, rayların altından çıkacak dedi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek için hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrildi. Kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı.

4 KİŞİYE DAVA AÇILDI

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kazanın yaşanmasında kusurlu bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde çalışan Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'GERÇEK SORUMLULAR YARGILANACAK'

Davanın 9'uncu duruşmasının görülmesine mahkeme salonuna dönüştürülen Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde başlandı. Kazada yaralananlar ve yakınlarını kaybedenler, Bulvar Yolu üzerinde toplanıp, ellerinde ölenlerin fotoğrafları ile yürüyerek salon önüne geldi. Kazada kızı Bihter Bilgin, kız kardeşleri Emel Duman ve Derya Kurtuluş ve yeğeni Beren'i kaybeden Zehra Bilgin, duruşma öncesinde yaptığı açıklamada, kendilerine destek olanlara teşekkür etti. Bilgin Evladım Bihter'i kardeşlerim Derya, Emel'i ve yeğenim Beren'i, belki onları ihmallere kurban verdim ama bu adalete kurban vermeyeceğim. Adaletlerini sonuna kadar arayacağım. Kimse korunmayacak, gerçek sorumlular yargılanacak. Bunlar gelecek, kimse korunmayacak. Adalet, yerini bulacak. Adalet, rayların altından çıkacak. Kimse susturamayacak diye konuştu.

Açıklama sonrası mahkemeye gelenler, HES kodu sorgulamasının ardından güvenlik kontrolünde geçirilerek salona alındı.