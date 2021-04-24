Çorlu sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çorlu sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Atatürk ve Cumhuriyet meydanları başta olmak üzere ilçenin en işlek noktaları kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü.

Çorlu ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Atatürk ve Cumhuriyet meydanları başta olmak üzere ilçenin en işlek noktaları kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü.

İlçe merkezinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, dışarıda olan vatandaşları mecburi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra evlerine dönmeleri konusunda uyardı.

Bazı büyük marketlerde ise yoğunluk oluştuğu gözlendi.

Çorlu sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Çorlu sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Çorlu sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Çorlu sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

'Thodex' soruşturmasına ilişkin Başsavcılık'tan açıklama: 120 ülkede faaliyet gösteriyordu
'Thodex' soruşturmasına ilişkin Başsavcılık'tan açıklama: 120 ülkede faaliyet gösteriyordu
Sevgilisini canice öldürüp, 'Bana karşı koymadı' demişti! DNA'sı genç kızın tırnağında çıktı
Sevgilisini canice öldürüp, 'Bana karşı koymadı' demişti! DNA'sı genç kızın tırnağında çıktı
Thodex vurgunu sonrası CHP'den yeni talep: Meclis Araştırma Komisyonu kurulsun
Thodex vurgunu sonrası CHP'den yeni talep: Meclis Araştırma Komisyonu kurulsun
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Ebru Şallı Hande Erçel
Spor Diego Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çorlu sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 15:23:30. #1.16#

title