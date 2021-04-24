Çorlu sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Çorlu ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Atatürk ve Cumhuriyet meydanları başta olmak üzere ilçenin en işlek noktaları kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü.