Çorlu Proje Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

10.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:50

Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında oluşturulan Çorlu İlçe Proje Yürütme Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.



Mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre etmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü hükümleri gereğince oluşturulan Çorlu ilçe Proje Yürütme Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.



Toplantıya Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Tekirdağ İl Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Çakal, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, Çorlu Ahi Evran Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi Müdürü Ümit Bilir, Çorlu TSO Yönetim Kurulu Üyesi Gönül İşbul ve Genel Sekreter İbrahim Karağöz katıldılar.



Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü'nün eğitim sistemi ve iş dünyası için tarihi bir adım olduğunu dile getiren Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan; "Her ilde protokol kapsamına alınan okullar o ildeki iş dünyası ve eğitim camiası temsilcilerinin oluşturacağı Protokol Yürütme Kurulları tarafından yönetilecek. 81 ilimize Çorlu ilçemizin de eklenmesi için büyük çaba gösterdik ve bir ilk olarak toplam 81 ile 3 ilçe eklendi. Türkiye'deki bu 3 ilçeden biri de Çorlu oldu. Amacımız Çorlumuzdaki mesleki eğitimin dinamik ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmasını sağlamaktır" dedi.



Çorlu'da Ahi Evran Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi, odamız ve milli eğitim müdürlüğümüz çabasıyla protokol kapsamına alındı diyen Volkan, "Öğrencilerin bu okullarda piyasanın gereklerine göre yetiştirilmesi, istihdama katılmaları, girişimci olmaları ve bunun yanı sıra bölgemizdeki firmaların da ihtiyaçlarına göre ara eleman istihdamını verimli bir şekilde sağlaması hedefleniyor" diye konuştu.



Volkan, ayrıca okuldaki eğitim kalitesinin yükselmesine fayda sağlamak amacıyla TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim görevlilerinin de protokol kapsamında okulda ders vereceğini aktardı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA