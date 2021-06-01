Çorlu polisinden uyuşturucu satıcılarına operasyon
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Çorlu polisinden uyuşturucu satıcılarına operasyon

Çorlu polisinden uyuşturucu satıcılarına operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik olarak 4 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 250 gram bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik olarak 4 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 250 gram bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri halk arasında 'Kore Mahallesi' olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen 3 şüpheli şahsın 4 ayrı adresine eş zamanlı olarak asayiş büro amirliği ekiplerinin de katılımıyla baskın düzenledi.

Sabah saatlerinde yapılan planlı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 3 hedef şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilere ait 4 ikamette yapılan aramalar sonucunda 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 40 adet fişek ve 250 gram bonzai olarak da bilinen sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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