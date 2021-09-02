Çorlu polisinden uyuşturucu operasyonu
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Çorlu polisinden uyuşturucu operasyonu

Çorlu polisinden uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerinin çevik kuvvet polislerinin de katılımıyla düzenlediği operasyonda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerinin çevik kuvvet polislerinin de katılımıyla düzenlediği operasyonda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenleyen polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir şahsın üzerinde ve çevresinde yapılan aramalarda satışa hazır halde yaklaşık 70 fişek bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi ile yine fişeklenmiş halde bir miktar eroin maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri G.E. adlı şüpheliyi uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan ile gözaltına alarak gerekli işlemleri başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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