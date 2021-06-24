Çorlu polisinden genel asayiş uygulaması

Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçede huzurun ve güvenliğin tesis edilmesi maksadıyla genel asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçede huzurun ve güvenliğin tesis edilmesi maksadıyla genel asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında 380 kişinin sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri tarafından genel asayiş ve huzuru tesis etmek adına, şüpheli şahıslar ve umuma açık işletmelere yönelik yapılan huzur uygulamasında, yapılan ve gün boyu devam eden denetimlerde toplamda 380 şahıs sorgulandı. Sorgulanan şahıslardan 3'ünün uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından arandıkları tespit edildi. 1 şahıstan 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek, 1 şahıstan 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 şahıstan da 12 adet uyuşturucu nitelikli madde ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı