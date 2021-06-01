Çorlu polisi torbacılara göz açtırmıyor
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Çorlu polisi torbacılara göz açtırmıyor

Çorlu polisi torbacılara göz açtırmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak operasyon üzerine operasyon düzenleyen ve gençlerin geleceğini karartan zehir tacirlerine adeta göz açtırmayan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak operasyon üzerine operasyon düzenleyen ve gençlerin geleceğini karartan zehir tacirlerine adeta göz açtırmayan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Şahsın üzerinde yapılan aramalarda satışa hazır şekilde fişeklenmiş halde 22 fişek eroin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri T.A. adlı şüpheliyi de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlaması ile gözaltına aldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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