Çorlu polisi eroin ele geçirdi

24.09.2019 12:27

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (Çorlu NSM) ekiplerinin yaptıkları uygulamada 150 gram eroin maddesi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL'yi aşkın para ele geçirildi.



Çorlu'da uyuşturucu madde satışı yaparak gençleri zehirleyen şahıslara karşı etkin ve kararlı bir mücadele yürüten Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan bir çalışmada 150 gram eroin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet mermi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 375 TL para ele geçirdi.



Konu ile ilgili olarak 2 şahsı gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili olarak başlattıkları soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA