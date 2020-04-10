Çorlu'nun meydanı yayalara kapatıldı Çorlu'nun meydanı yayalara kapatıldıTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronovirüs tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı vatandaşların giriş ve çıkışlarına kapatıldı.

Çorlu'nun meydanı yayalara kapatıldı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronovirüs tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı vatandaşların giriş ve çıkışlarına kapatıldı.

Çorlu'da koronovirüs tedbirleri kapsamında belediye binası önünde bulunan diye önünde bulunan Cumhuriyet Meydanı, zabıta ekipleri tarafından vatandaşların giriş ve çıkışlarına emniyet şeridi çekerek kapatıldı. Meydanda özellikle vatandaşların sosyal mesafeyi korumadığı ve bunun içinde böyle bir karar alındığı belirtildi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de meydanda sosyal mesafeyi korumadığı gerekçesiyle 25 kişiye para cezası uyguladı

Kaynak: DHA