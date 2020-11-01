Çorlu'nun kurtuluşunun 98. yıl dönümü

Çorlu'nun kurtuluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Çorlu'nun kurtuluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Atatürk Meydanı'nda yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, törende yaptığı konuşmada, ilçelerinin bundan 98 yıl önce düşman işgalinden kurtulduğunu belirterek "Bizler, şehrimize katma değer sağlamak için elimizden geleni yapıyor ve çalışmalar üretiyoruz. Bu arada İzmir'de yaşanan deprem bütün herkes gibi bizleri de derinden yaraladı. Bu nedenle, Çorlu'nun kurtuluşu münasebetiyle yapılacak olan diğer kutlama ve etkinlikleri iptal etik" dedi.

Törene, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tevfik Algan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel