Çorlu Mühendislik Fakültesi ile Çorlu Belediyesi Arasında 2. Dönem İş Birliği Protokolü İmzalandı 01-03-2021
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Çorlu Mühendislik Fakültesi ile Çorlu Belediyesi Arasında 2. Dönem İş Birliği Protokolü İmzalandı 01-03-2021

Çorlu Mühendislik Fakültesi ile Çorlu Belediyesi Arasında 2. Dönem İş Birliği Protokolü İmzalandı 01-03-2021
Habermetre - Haberler | Toplum

2020 yılında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Sayın Mümin ŞAHİN'in olur ve destekleriyle hayata geçirilen projelerin tamamlanmasının ardından 2021 yılı iş birliği protokolü için Belediye Başkanı Ahmet SARIKURT Çorlu Belediye Meclisinin Kararı'nı, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr.

2020 yılında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Sayın Mümin ŞAHİN'in olur ve destekleriyle hayata geçirilen projelerin tamamlanmasının ardından 2021 yılı iş birliği protokolü için Belediye Başkanı Ahmet SARIKURT Çorlu Belediye Meclisinin Kararı'nı, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan TECER'e takdim etti.

Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan TECER, ilki 2020 yılında gerçekleştirilen protokol neticesinde ortaya çıkan projelerden ve Çorlu Belediyesinin Fakültemize olan katkılarından dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti. 2021 yılında da Çorlu'muzun gelişimine katkı sağlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Dekanımız Prof. Dr. Lokman Hakan TECER, Belediye Başkanı Ahmet SARIKURT ve Meclis Üyelerine desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet SARIKURT, Fakültemizi ziyaretinde 2020 yılında gerçekleştirilen projelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek her daim iş birliği için hazır olduklarını ve ellerinden gelen katkıyı sağlayacaklarını belirtti. Çorlu'muzun problemlerine çözüm önerileri geliştirilmesi konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ve bu iş birliklerinin daha da kapsamlı hale gelerek devam edeceğini belirterek, gerçekleştirilen iş birliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlık Makamında gerçekleşen görüşme Dekanımız Prof. Dr. Lokman Hakan TECER ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet SARIKURT'un protokolü imzalamaları ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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Çorlu Mühendislik Fakültesi ile Çorlu Belediyesi Arasında 2. Dönem İş Birliği Protokolü İmzalandı 01-03-2021 - Haberler
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