Çorlu Kurban Satış Merkezi açılıyor
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Çorlu Kurban Satış Merkezi açılıyor

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala çalışmalarını tamamlayan Çorlu Belediyesi, kurban satış merkezini hizmete sunuyor.

Çorlu Kurban Satış Merkezi açılıyor
17.07.2020 09:57 | Son Güncelleme: 17.07.2020 10:23

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala çalışmalarını tamamlayan Çorlu Belediyesi, kurban satış merkezini hizmete sunuyor. Büyükbaş hayvan satışlarıyla hizmete girecek olan kurban satış merkezi, bayramın ilk üç gününde de hizmet verecek.

Hıdırağa Mahallesi'nde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çorlu Mezbahası yanında kurularak büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri ile vatandaşların hizmetine sunulan Çorlu Belediyesi Kurban Satış Merkezinde hazırlıklar tamamlandı. Merkezde 2020 yılı kurbanlık büyükbaş hayvan satışları 17 Temmuz 2020 Cuma günü, küçükbaş hayvan satışları ise 24 Temmuz 2020 Cuma günü başlayacak.

Bu yıl Çorlu Belediyesi Kurban Satış Merkezinde yaklaşık olarak 400 büyükbaş ve bin 500 civarında küçükbaş hayvanın gelmesi beklenirken, satışlar her yıl olduğu gibi bu yıl da Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde kurulan alanda gerçekleştirilecek.

Kurban kesimi için randevu alınacak

Kurban satış merkezinin yanında yer alan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çorlu Mezbahası ise pandemi sebebiyle alınan önlemler neticesinde Kurban Bayramı'nın ilk 3 günü randevu sistemiyle hizmet verecek. Randevular Çorlu Mezbaha İdaresi'ne bizzat yapılarak alınacak.

Kesim ücretleri de belirlendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çorlu Mezbahasında büyükbaş hayvan kesim ücreti 350 TL, küçükbaş hayvan kesim ücreti ise parçalama dahil 100 TL olarak belirlenirken, detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların 444 99 59 numaralı telefondan Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevine ulaşabilecekleri kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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