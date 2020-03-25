Çorlu Kızılay'dan vefa örneği Çorlu Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Çalışma Grubu içerisinde yer alan Kızılay Çorlu Şubesi, 65 yaş üstü yaşlılar ve hastaları evlerinde ziyaret ederek eksiklerini gideriyor ve ihtiyaç malzemelerini tedarik ediyor.

Çorlu Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Çalışma Grubu içerisinde yer alan Kızılay Çorlu Şubesi, 65 yaş üstü yaşlılar ve hastaları evlerinde ziyaret ederek eksiklerini gideriyor ve ihtiyaç malzemelerini tedarik ediyor.

Yapılan çalışmalar ile ilgili olarak bilgi veren Kızılay Çorlu Şubesi Başkanı Alican Yılmaz, "Çorlu Kaymakamlığından aldığımız görevle Türk Kızılay Çorlu Şubesi olarak verilen görevleri yerine getiriyoruz. 65 yaş üstü yaşlılarımızın ihtiyaçlarını evlerin de karşılamaya devam ediyoruz. Bizler Çorlu halkı için dışarıdayız. Vatandaşlardan isteğimiz ise evlerinde kalmaları" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA