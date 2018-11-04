Çorlu, Kanserle Mücadele Ediyor

Çorlu'da kanserde erken teşhisin önemini halka daha iyi anlatabilmek için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Çorlu Belediyesi, Çorlu Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (Çorlu KETEM) ve Çorlu Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında Çorlu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda 'Kanser Farkındalık Eğitimi' düzenlendi.

Düzenlenen toplantıya Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Perin, Çorlu KETEM Müdürü Uzman Dr. Eylül Taneri ile Çorlu Belediye Meclis Üyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Şefika Koca, Çorlu Belediye Meclis Üyesi Sevgi Kurt ve çok sayıda kadın katıldı.

Seminer öncesinde konuşan Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Perin, kanserle mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini ve düzenlenen toplantılarda bu güne kadar yüzlerce kadına ulaştıklarını ifade etti.

Seminer kapsamında Çorlu KETEM Müdürü Uzman Dr. Eylül Taneri, KETEM'in çalışmaları ve kanserde erken teşhisin önemine değinirken kanser hastalığı ve yaşanan süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

Eylül Taneri ayrıca KETEM bünyesinde meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kalın bağırsak kanseri taramalarının ücretsiz olarak gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Eğitim sonunda kanser konusunda farkındalık oluşturmak için pembe balon uçurma etkinliği gerçekleştirildi. - TEKİRDAĞ