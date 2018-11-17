Çorlu Kansere Karşı Bilinçleniyor

Çorlu Belediyesi, Çorlu Kent Konseyi Kadın Meclisi, Çorlu Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (Çorlu KETEM) iş birliği ile kanser farkındalık eğitimleri devam ediyor.

Çorlu'da yer alan Van Kahvaltı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Perin, Çorlu Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Müdürü Uzman Dr. Eylül Taneri ile Çorlu Belediye Meclis Üyesi Sevgi Kurt ve çok sayıda kadın katıldı.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Perin kanserle mücadelenin önemine değinirken Çorlu Belediye Meclis Üyesi Sevgi Kurt da kanser konusunda kadınları bilgilendirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Daha sonra Çorlu Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Müdürü Uzman Dr. P. Eylül Taneri, kanser hastalığı ve yaşanan süreç hakkında açıklamalarda bulundu ve kanserde erken teşhisin önemini dile getirerek katılımcı kadınlarla seminer verdi.

Taneri ayrıca KETEM bünyesinde meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kalın barsak kanseri taramalarının ücretsiz olarak gerçekleştirildiğini hatırlattı. - TEKİRDAĞ