Çorlu İşitme Engelliler Trakya Erkek Hentbol Takımı, 1. Lig'de şampiyonluğa ulaştı
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Çorlu İşitme Engelliler Trakya Erkek Hentbol Takımı, 1. Lig'de şampiyonluğa ulaştı

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Spor
Çorlu İşitme Engelliler Trakya Erkek Hentbol Takımı, 1. Lig'de şampiyonluğa ulaştı

Çorlu İşitme Engelliler Trakya Erkek Hentbol Takımı, 1. Lig'de şampiyon oldu.

Çorlu İşitme Engelliler Trakya Erkek Hentbol Takımı, 1. Lig'de şampiyon oldu.

Köyceğiz Spor Salonu ile Köyceğiz Belediye Spor Salonu'nda gerçekleştirilen lig müsabakalarında İzmir Sağırlar Gençlik Spor Kulübü, Eskişehir İşitme Engelliler Kulübü, İstanbul Sessizler Spor Kulübü, İstanbul Anadolu İşitme Engelliler Spor Kulübü, Çorlu İşitme Engelliler Trakya Spor Kulübü ve Denizli İşitme Engelliler Kulübü mücadele etti.

Karşılaşmalar sonunda 10 puana ulaşan Çorlu İşitme Engelliler Trakya Spor Kulübü, şampiyon oldu.

İzmir Sağırlar Gençlik Spor Kulübü, sporcularının tamamının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle müsabakalara çıkamazken, hükmen yenik sayıldı.

Sıralamada ilk 3'e giren takımlara kupa ve madalyaları Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ve Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli ile protokol üyeleri tarafından verildi.

Müsabakaların ardından puan durumu ise şöyle oluştu:

Çorlu İşitme Engelliler Trakya Spor Kulübü: 10

İstanbul Sessizler Spor Kulübü: 8

Eskişehir İşitme Engelliler Kulübü: 6

İstanbul Anadolu İşitme Engelliler Spor Kulübü: 4

Denizli İşitme Engelliler Kulübü: 2

İzmir Sağırlar Gençlik Spor Kulübü: -

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, haziran ayında Hırvatistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmelerini de bu organizasyonda gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hedeflerinin Avrupa Şampiyonası'nda kota alarak 2022 Olimpiyatları'na katılmak olduğunu aktaran Kihtir, "Pandemi sürecinde sağlığa öncelik veriyoruz ve bu süreçte de daha sağlam adımlarla gitmek istiyoruz. Sorunsuz şekilde organizasyonu tamamladık." diye konuştu.

Kihtir, müsabakaların Köyceğiz'de yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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