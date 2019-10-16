Çorlu halkı yeni bir ormana kavuşacak

16.10.2019 17:49

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nın ilçeye kazandırdığı İstanbul yolu üzerindeki orman yapılacak yeni düzenlemelerin ardından vatandaşların hizmetine sunulacak.



Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası 15 Temmuz Ormanı'nda buluşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, ormanda hem spor yaptılar hem de ormanın vatandaşların kullanımına açılması için fikir alışverişinde bulundu.



"Vatandaşlarımızın hizmetine açmak istiyoruz"



Amaçlarının Çorlu'da var olan yeşil alanı vatandaşların hizmetine açmak olduğunu belirten Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, "Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'tan orman içerisine yeni düzenlemeler ve çalışmalar yapılması istedik. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nın 15 Temmuz Ormanını yürüyüş yolları ve bisiklet yolları ile Çorlumuza kazandırmak istiyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak'ta bu teklifimize sıcak baktı ve bununla ilgili gerekli çalışmaların yapılması talimatı verdi. En kısa sürede gerekli çalışmaların başlamasını ve bu güzel ormanın halkımıza açılmasını istiyoruz" dedi.



Diğer yürüyüş alanları incelendi



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan daha sonra Çorlu Gölbaşı Parkı ile Çorlu Cumhuriyet Parkı'nda da yürüyüş yaparak incelemelerde bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA