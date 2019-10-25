Çorlu güne sisle uyandı

Çorlu güne sisle uyandı

Çorlu güne sisle uyandıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

25.10.2019 00:34
Çorlu güne sisle uyandı

Çorlu güne sisle uyandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Sisli bir sabaha uyanan Çorlu'da görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kaza riskini göz önünde bulunduran polis ekipleri geçiş noktalarında tedbir alarak trafiğin kontrollü seyretmesini sağladı.

Sabah saatlerinde binaların sis içinde kaybolduğu Çorlu'da güneşin yüzünü göstermesi ile birlikte sis de dağıldı.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et