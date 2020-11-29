Çorlu Gölbaşı Parkı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici kapatıldı
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Çorlu Gölbaşı Parkı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici kapatıldı

29.11.2020 13:23 | Son Güncelleme: 29.11.2020 13:23
Çorlu Gölbaşı Parkı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici kapatıldı

Çorlu ilçesindeki Gölbaşı Parkı'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici kapatıldığı bildirildi.

Çorlu ilçesindeki Gölbaşı Parkı'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici kapatıldığı bildirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren vatandaşlar parkı mesire alanı olarak kullanamayacak.

Parkın yeniden kullanıma açılacağı tarihin, Kovid-19'un yayılma hızı ve tedbirlerin durumuna göre belirleneceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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