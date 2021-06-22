Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın Doç. Dr. Mustafa Doğan"Dan Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Yinanç"A Nezaket Ziyareti...
Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın Doç. Dr. Mustafa DOĞAN Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Dr. Öğretim Üyesi Abdullah YİNANÇ'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın Doç. Dr. Mustafa DOĞAN Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Dr. Öğretim Üyesi Abdullah YİNANÇ'a nezaket ziyaretinde bulundu. Karşılıklı görüş alışverişinin bulunulduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdürümüz Dr. Öğretim Üyesi Abdullah YİNANÇ, Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın Doç. Dr. Mustafa DOĞAN'a teşekkür etti.
Kaynak: Habermetre