Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın Doç. Dr. Mustafa Doğan"Dan Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Yinanç"A Nezaket Ziyareti...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın Doç. Dr. Mustafa Doğan"Dan Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Yinanç"A Nezaket Ziyareti...

Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın Doç. Dr. Mustafa Doğan'Dan Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Yinanç'A Nezaket Ziyareti...
Habermetre - Haberler | Toplum

Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın Doç. Dr. Mustafa DOĞAN Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Dr. Öğretim Üyesi Abdullah YİNANÇ'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın Doç. Dr. Mustafa DOĞAN Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Dr. Öğretim Üyesi Abdullah YİNANÇ'a nezaket ziyaretinde bulundu. Karşılıklı görüş alışverişinin bulunulduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdürümüz Dr. Öğretim Üyesi Abdullah YİNANÇ, Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın Doç. Dr. Mustafa DOĞAN'a teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Demet Özdemir Rafet El Roman Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın Doç. Dr. Mustafa Doğan"Dan Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Yinanç"A Nezaket Ziyareti... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.06.2021 13:49:13. #1.13#

title