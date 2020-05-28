Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Onar, Çorlu TSO Başkanı Volkan'ı ziyaret etti Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman. Dr. Lütfi Çağatay Onar ile İdari ve Mali Müdür Orhan Tiryakioğlu, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı İzzet Volkan'ı ziyaret etti.

Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman. Dr. Lütfi Çağatay Onar ile İdari ve Mali Müdür Orhan Tiryakioğlu, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı İzzet Volkan'ı ziyaret etti.

Başhekim Onar ve Tiryakioğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Çorlu Devlet Hastanesi ve sağlık çalışanlarına birçok farklı kalemde verilen destekten dolayı, Volkan'a teşekkürlerini iletti.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Volkan ise "Bu zor günlerde eşinden, çocuğundan ve ailesinden uzakta kalarak milleti için canı pahasına mücadele eden doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Onlar bizim kahramanımız. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası olarak sağlık çalışanlarının her zaman yanınızdayız." dedi.

Kaynak: AA