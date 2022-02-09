Çorlu Deresi'nin taşması sonucu ulaşıma kapanan köprü açıldı - Haberler
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Çorlu Deresi'nin taşması sonucu ulaşıma kapanan köprü açıldı

AA, Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Çorlu Deresi'nin taşması sonucu ulaşıma kapanan köprü açıldı

Aşırı yağış ve karların erimesi nedeniyle Ergene Nehri'nin kollarından biri olan Çorlu Deresi'nin taşması sonucu kapanan köprü açıldı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Aşırı yağış ve karların erimesi nedeniyle Ergene Nehri'nin kollarından biri olan Çorlu Deresi'nin taşması sonucu kapanan köprü açıldı.

Çorlu Deresi'nin debisi sağanağın sona ermesinin ardından düştü.

Suların çekilmesiyle Sağlık Mahallesi ile Sarılar Mahallesi'ni birbirine bağlayan ve ulaşıma kapanan Çorlu Deresi köprüsünde ulaşım normale döndü.

Köprü, yaya ve araç trafiğine açıldı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Çorlu, Güncel, Haberler

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