Çorlu Deresi'nin taşması sonucu ulaşıma kapanan köprü açıldı

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Aşırı yağış ve karların erimesi nedeniyle Ergene Nehri'nin kollarından biri olan Çorlu Deresi'nin taşması sonucu kapanan köprü açıldı.

Çorlu Deresi'nin debisi sağanağın sona ermesinin ardından düştü.

Suların çekilmesiyle Sağlık Mahallesi ile Sarılar Mahallesi'ni birbirine bağlayan ve ulaşıma kapanan Çorlu Deresi köprüsünde ulaşım normale döndü.

Köprü, yaya ve araç trafiğine açıldı.