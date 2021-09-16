Çorlu Deresi'nden korkanlar göçüyor; yine simsiyah akıyor - Haberler
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Çorlu Deresi'nden korkanlar göçüyor; yine simsiyah akıyor

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Haberler | Güncel
Çorlu Deresi'nden korkanlar göçüyor; yine simsiyah akıyor

TRAKYA'da kirli suyuyla sık sık gündeme gelen Ergene Nehri'nin kollarından Çorlu Deresi, simsiyah akmaya devam ediyor.

TRAKYA'da kirli suyuyla sık sık gündeme gelen Ergene Nehri'nin kollarından Çorlu Deresi, simsiyah akmaya devam ediyor. Endüstriyel atıkların yol açtığı kirlilik nedeniyle bölge halkının göç ettiğini belirten Ergene Kent Konseyi Başkanı Ercüment Tuncay, " Edirne'deki hastanelerin onkoloji servislerine gidilip, bakıldığında kanser vakalarının en fazla bu bölgeden geldiği görülecektir" dedi.

Ergene Nehri'nin en büyük kollarından biri olan ve Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi yine simsiyah akıyor. Dereye karışan endüstriyel ve evsel atıklar ağır kokuya da neden oluyor. Yazın sıcak havalar nedeniyle daha da ağırlaşan koku, mahalleliyi pencere açamaz hale getirdi.

'ÇORLU DA PORSUK GİBİ OLABİLİR'

Ergene Kent Konseyi Başkanı Tuncay, Çorlu Deresi'nin yıllardır simsiyah ve ağır kokular yayarak aktığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Buradaki kötü koku, vatandaşlarımızı da olumsuz etkilemekte. Bu durumu zaman gündemde tutmaya devam ediyoruz. Yetkililerimizden de bir an önce çözüme kavuşmasını beklediğimiz projelerimiz var. Atık su, çevresel atık projeleri var ancak bu projeler daha gerçekleşmiş değil. Artık deremizin temiz ve eskisi gibi akmasını istiyoruz. Eskiden büyüklerimizin anlattığına göre, bu derede balık tutuluyor ve temiz kum üretiliyordu. Fabrikaların da kurulmasıyla birlikte bu son buldu. En azından balık tutulmasa da bir türlü canlının yaşamasından yanayız. Etrafında peyzaj çalışmalarının yapıldığı Eskişehir'in Porsuk Çayı gibi getirilebileceğine inanan taraftayız. Hayallerimizin gerçek olmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızın da göç etmemesini istiyoruz. Yaygın olarak göç devam ediyor. Kanserojen arttı. Edirne'deki hastanelerin onkoloji servislerine gidilip bakıldığında kanser vakalarının, en fazla bu bölgeden geldiği görülecektir. O yüzden göç arttı. Evler rayiç bedelinden daha ucuza satılıyor. Vatandaşlarımız kendi değer yargılarından uzak yaşamaya uğraşıyorlar. Kendilerini değersiz olduğunu düşünüyorlar. Bizler de bu bölgenin değersiz değil, gelişen büyüyen yaşanabilir bir Ergene olduğunu hissettirmek istiyoruz."

5 MİLYON 500 BİN LİRA CEZA

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de çevreyi kirleten işletmelere yönelik il genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, son bir ay içinde 164 işletmeyi denetledi. Çevreyi kirlettiği tespit edilen 35 işletmeye 5 milyon 500 bin lira ceza kesildi.


Çorlu Deresi'nden korkanlar göçüyor; yine simsiyah akıyor

Çorlu Deresi'nden korkanlar göçüyor; yine simsiyah akıyor

Çorlu Deresi'nden korkanlar göçüyor; yine simsiyah akıyor

Çorlu Deresi'nden korkanlar göçüyor; yine simsiyah akıyor

Çorlu Deresi'nden korkanlar göçüyor; yine simsiyah akıyor

Çorlu Deresi'nden korkanlar göçüyor; yine simsiyah akıyor

Çorlu Deresi'nden korkanlar göçüyor; yine simsiyah akıyor

Çorlu Deresi'nden korkanlar göçüyor; yine simsiyah akıyor

Çorlu Deresi'nden korkanlar göçüyor; yine simsiyah akıyor

Çorlu Deresi'nden korkanlar göçüyor; yine simsiyah akıyor

Çorlu Deresi'nden korkanlar göçüyor; yine simsiyah akıyor

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Son Dakika Haberleri
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