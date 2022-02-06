Çorlu'dan kısa kısa
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Çorlu Deresi'nin son günlerde artan yağış nedeniyle debisi yükseldi.
ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Deresi'nin son günlerde artan yağış nedeniyle debisi yükseldi.
Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nden geçen derede suların yükselmesiyle birlikte yaya geçişleri kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.
Zaman zaman dere üzerindeki köprüye kadar çıkan su nedeniyle araçların geçişlerine izin verilmedi.
Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Şeyhsinan Mahallesi'nde rutin denetimlerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak incelemeye aldı.
G.M'nin yapılan üst aramasında, ruhsatsız tabanca ile dolu fişek ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Çorlu'da uyuşturucu operasyonu
Çorlu'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, eve baskın düzenledi.
Evde yapılan aramada, 40 gram eroin ile uyuşturucu imalatından kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Olayla ilgili H.B. gözaltına alındı.
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