Çorlu'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi ve Tüm Yerel-Sen arasında "sosyal denge sözleşmesi" imzalandı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediyesi ve Tüm Yerel-Sen arasında "sosyal denge sözleşmesi" imzalandı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, memur ve kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personeli kapsayan sözleşmeyi kadrolara göre yüzde 105 ve yüzde 120 oranında zamla imzaladıklarını söyledi.

Sözleşmenin 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2023 tarihlerini kapsadığını belirten Sarıkurt, "Bu sözleşme ile sosyal denge tazminatı ödemesi rakamlarını geçtiğimiz yılın üzerine çıkardık. Emekçilerimizin ekonomik şartlarına bir nebze dahi olsa katkı sunmuş olmaktan mutluluk duyuyorum. Değerli çalışanlarımızın aileleri ile huzurlu ve mutlu yaşam sürmeleri bizler için çok önemli." dedi.

Tüm Yerel-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Halil Sevil ise imzaladıkları sözleşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çorlu'da asansör denetimleri sürüyor

Çorlu Belediyesi ile asansörlerin yıllık bakım ve denetimi konusunda sözleşme imzalayan AND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri, ilçedeki yapılarda yer alan asansörlerin denetimlerine devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, bu denetimlerin vatandaşların güvenliği için büyük önem taşıdığını söyledi.

Geçen yıl ilçedeki 4 bin 931 asansörün yıllık periyodik denetiminin gerçekleştirildiğini belirten Sarıkurt, "Denetimi gerçekleştirilen asansörlerin yüzde 90'ının güvenli olduğu belirlenirken, yüzde 10'luk kısmının ise tehlike arz ettiği tespit edilerek hizmet dışı bırakıldı. Uzman personeller tarafından denetlenen asansörlerin 2020 yılında kullanılabilirlik oranı yüzde 86 iken 2021 yılında bu oran yüzde 90'a yükselmiş durumda." dedi.