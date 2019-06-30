Çorlu'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi atıkların geri dönüşümü ve geri kazanımı için çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt yaptığı açıklamada, israfı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak ve yarınlara temiz bir dünya bırakmak amacıyla başlatılan "Daha yeşil, daha temiz bir dünya için hadi sen de sıfır atık hareketine katıl" çağrısıyla başlattıkları çalışmanın devam ettiğini belirtti.

"Sıfır Atık Projesi" ile Çorlu Belediyesi'nin geri dönüşüm faaliyetlerinin uzun yıllardır devam ettiğini belirten Başkan Sarıkurt, temizlik işleri müdürlüğünün bu anlayış doğrultusunda başlatmış olduğu yeni bir kampanyayla vatandaşların geri dönüşüme teşvik edildiğini vurguladı.

Sarıkurt, Atakent kapalı pazar yerinde oluşturulan atık toplama noktasına boş pet şişe ile atık yağ getiren vatandaşlara hediye bez torba verdiklerini sözlerine ekledi.

Çorlu'da bakım ve onarım çalışmları

Çorlu genelinde farklı noktalarda gerçekleştirilen yol bakım ve onarım çalışmalarına Omurtak Caddesi'nde devam edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin yaptığı açıklamada, Çorlu Belediyesi ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından geniş bir ekip ve çok sayıda iş makinesi ile yürütülen çalışmalarda, mevsim şartları nedeniyle aşınan yolların tamirinin gerçekleştirilerek yeniden asfalt serimi yapıldığını söyledi.

Omurtak Caddesi'nin Atatürk Meydanı ile Tarihi Belediye Binası arasında bulunan kısmında gerçekleştirilen çalışmalarda toplamda 224 ton asfalt serildiğini ifade eden Çetin, "Şehir genelinde devam eden altyapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlandığı bölgeler ile yıpranmış ve yenilenmesi gereken alanlarda asfalt kazıma ile serim işleri, muhtelif noktalarda Fen İşleri Müdürlüğü'müz ekiplerince program dahilinde devam edecek. Halkımızın ulaşımına en az engel ile çalışmalarımızı yapmaya gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Çorlu'lu güreşçi Esma Akkaya Türkiye şampiyonu oldu

Yıldız Kadınlar Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası'na katılan Çorlu'lu bayan güreşçi Esma Akkaya, Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından, Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen Yıldız Kadınlar Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası'na katılan Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) bayan güreşçisi Esma Akkaya, 49 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

Milli Takım Minik Kızlar Teknik Sorumlusu ve Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Fatih Kobal yaptığı açıklamada, Akkaya'nın, 10-11 Ağustos 2019 tarihlerinde Ukrayna Odessa'da yapılacak Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası'na katılarak Türkiye'yi temsil edeceğini ifade etti.

Kobal, Esma Akkaya'yı tebrik ettiğini belirttiği açıklamasında, "Odessa'da yapılacak Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası'nda kendisine başarılar diliyorum. Çok güzel bir hazırlık süreci sonrasında en güzel şekilde ülkemizi temsil edecektir" dedi.

Kaynak: AA