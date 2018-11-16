Çorlu'dan Kısa Kısa

Atatürk Anıtı'nın onarımı Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.



Geçtiğimiz günlerde bir kadın tarafından baltayla zarar verilen Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı, Çorlu Belediyesi ekipleri tarafından onarıldı.

Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmalarla balta izlerini kapatarak bakım ve onarım yaptı.

Yapılan çalışma sonrası Atatürk Anıtı, eski haline döndürüldü.

Vergi taksitleri ödemelerinde son gün 30 Kasım

2018 yılı Emlak ve Çevre Temizlik vergilerinin 2. taksit ödemeleri 30 Kasım 2018 Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Serhad Çatalkaya, yaptığı açıklamada, emlak ve çevre temizlik vergisi tahsilatlarının, belediye hizmet binasındaki veznelerde yapıldığını bildirdi.

Çatalkaya, söz konusu ödemelerin ayrıca sicil numarasıyla "www.corlu.bel.tr" adresli kurumsal web sitesi üzerinden sanal pos uygulaması kullanılarak kredi kartıyla da yapılabildiğini kaydetti.

Çatalkaya, "Vatandaşlarımız 444 99 59 numaralı iletişim hattımızı arayarak çağrı merkezimizden ilgili borçlarını öğrenebilirler. Veznelerimiz 24-25 Kasım 2018 tarihlerinde Cumartesi ve Pazar günü de vatandaşlara hizmet verecek. Veznelerde yaşanabilecek olası yoğunluğun göz önüne alınarak ilgili ödemelerin son güne bırakılmamasını halkımızdan rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Atakent kapalı pazar yeri için kura çekimi yapılacak

Çorlu'da belediye tarafından yaptırılan Atatkent kapalı pazar yeri için esnaflar arasında kura çekimi ile yer belirlemesi yapılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "İlçede Salı günü Alipaşa Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı'nda kurulan semt pazarında belediyemizce ihalesi yapılan ve sözleşmesi 10/02/2017 tarihinde imzalanan 2016/539461 kayıt numaralı kapalı pazar alanı yapım işi tamamlanmıştır. Burada 270 adet boş tezgah ile ilgili kura işlemi yapılacağından, mevcut pazarcı esnafı belirtilen evrakların yeniden güncelleyerek 30/11/2018 tarih ve saat 17.00 mesai saati bitimine kadar eksiksiz olarak Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürmeleri gerekmektedir." denildi.

Açıklamada ayrıca, belgesi eksik ve zamanında getirilmeyen mevcut pazarcı esnafının, kura işlemine katılamayacağı da kaydedildi.