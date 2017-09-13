Çorlu'dan Kısa Kısa

Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan'ı ziyaret etti.



Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Çorlu'daki görevine başladığı günlerde Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan tarafından ziyaret edildiğini ifade eden Yiğiter, kendisinin de iade-i ziyarette bulunduğunu kaydetti.



Ziyaretten dolayı memnun olduğunu belirten Baysan, Yiğiter'e görevinde başarılar dilerken, hayata geçirmeyi planladıkları hizmet ve projeler hakkında bilgiler aktardı.



Ziyarette, Çorlu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Sarıkurt, Serhad Çatalkaya ve Oktay Çolpan da hazır bulundu.



Çorlu'da asfaltlama çalışmaları



Çorlu'da asfatlama çalışmaları devam ediyor.



Belediye Başkanı Ünal Baysan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış ayları gelmeden ilçe genelinde asfaltlama çalışmalarını tamamlamayı planladıklarını söyledi.



Baysan, ana arterler başta olmak üzere gerekli bütün yollarda ekiplerinin asfaltlama çalışmalarına devam ettiğini ifade ederken, yaz ayları boyunca bu çalışmaların devam ettiğini de kaydetti.



Kışın yaklaşmasıyla çalışmalara hız verdiklerini dile getiren Baysan, "Yaz ayları boyunca asfaltlama yaptık. Kış ayları yaklaştığı için çalışmalara şu sıra biraz daha hız verdik. İlçemiz genelinde ihtiyaç duyulan yerlerde asfaltlama çalışmalarımız devam edecek." dedi.



Baysan, çalışmalarda halkın taleplerinin de dikkate alındığını ifade etti.