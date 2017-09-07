Çorlu'dan Kısa Kısa

Zabıta teşkilatının 191. kuruluş yıl dönümü Çorlu'da yapılan tören ile kutlandı.



Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlama programında, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çelengi, Zabıta Müdürü Birol Uçar ve zabıta personeli tarafından Atatürk Anıtı'na sunuldu.



Uçar, konşasında, zabıtanın üç yüz bini aşkın nüfuslu Çorlu'da esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması adına mesai gözetmeksizin 7 gün 24 saat çalışma esasına dayalı hizmet verdiğini dile getirdi.



Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün cezalandıran değil yönlendiren ve bilgilendiren, hizmet sunduğu insanları göz önünde bulundurarak daima kaliteli hizmet veren bir teşkilat olma gayreti içinde olduğunun altını çizen Uçar, "Biz, halkın rahatı için çalışıyoruz. Her an onların daha sağlıklı, güzel bir ortamda hayatlarını sürdürmeleri için bütün personelimiz einden gelen gayreti gösteriyor" dedi.



Törene, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim amirleri, siyasi parti temsilcileri, zabıta müdürlüğü personeli ve halk katıldı.



Başkan Baysan TGKM'de incelemelerde bulundu



Çorlu Belediyesi tarafından yapımına başlanılan Trakya Gösteri ve Kongre Merkezi inşaatında hafriyat çalışmalarının tamamlanmasının ardından, zemin beton serimi ve demir bağlama işlemleri devam ediyor.



Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ihale edilen ve Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde bulunan Çorlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yanında inşaatına başlanılan ve toplamda 6 bin 900 metrekare inşaat alanına sahip Trakya Gösteri ve Kongre Merkezi inşaat alanında inceleme yapan ve yetkililerle görüş alışverişinde bulunan Ünal Baysan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.



Trakya Gösteri ve Kongre Merkezi inşaatı tamamlandığında bölgede alanında en büyük proje olacağını belirten Baysan, inşaatı planlanandan daha önce tamamlamayı amaçladıklarını belirterek bölgeye örnek teşkil edeceğini ifade etti.