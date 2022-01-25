Çorlu'daki tren kazasında 9'uncu duruşma başladı (2)

AVUKATLAR KATILAMADI, DURUŞMA ERTELENDİTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili açılan davanın 9'uncu duruşmasına İstanbul'daki hava muhalefeti nedeniyle avukatlar gelemedi.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - AVUKATLAR KATILAMADI, DURUŞMA ERTELENDİ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili açılan davanın 9'uncu duruşmasına İstanbul'daki hava muhalefeti nedeniyle avukatlar gelemedi. Ailelerin büyük bölümünün de katılamadığı duruşma, 25 Mayıs 2022'ye alındı. Mahkeme heyeti, ayrıca dosyadaki eksik evrakın beklenmesine karar verildi.