Çorlu'daki tren kazası davası 600 kişilik salonda yeniden başladı

10.09.2019 11:18

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin öldüğü 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili açılan davanın çıkan olaylar nedeniyle ertelenen ilk duruşması, Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde hazırlanan 600 kişilik salonda görülmeye başlandı. Kazada oğlu ile eşini kaybeden Mısra Öz, duruşma öncesi yaptığı açıklamada adalet istediklerini belirterek, "Tüm sorumluların yargılanmasını istiyoruz" dedi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi. Kazada 7'si çocuk, 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kazanın meydana gelmesinde asıl kusurlu bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde Yol Bakım ve Onarım Şefi olan Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru olarak görevli Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İLK DURUŞMADA GERGİNLİK ÇIKMIŞTI

Davanın görülmesine 3 Temmuz günü Çorlu Adalet Sarayı'nda, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi olarak düzenlenen 130 kişilik Konferans Salonu'nda başladı. Ancak, ölenlerin bazı yakınları ve yaralılar, salonda yer olmadığı gerekçesiyle içeriye alınmadı. Çıkan arbede yaklaşık 1 saat sürdü. Arbedenin ardından aileler salona alınırken, avukatları, mahkeme salonu kapılarının kilitlenerek, ailelerin içeriye alınmadığını, içeride ve dışarıda bulunan aileler ile bazı avukatların, verilen talimatlarla darbedildiğini ileri sürdü. Avukatlar, ailelere müdahale talimatını kimin verdiğinin belirlenmesi için suç duyusunda bulundu. Duruşma savcısı da mahkemeden talimatı kimin verdiğinin belirlenmesini istedi.

Suç duyurusu ve dilekçe üzerine mahkeme heyeti, davadan çekildiğini açıklayarak, dosyayı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi ise heyetin davadan çekilme kararını reddetti. Dava için Çorlu'nun Çoban Çeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde bulunan Çorlu Halk Eğitim Merkezi'ndeki 15 Temmuz Salonu, duruşma salonu olarak hazırlandı.

POLİS KUŞ UÇURTMADI

Bugün yapılan duruşma öncesinde polis, geniş güvenlik önlemi aldı. Tekirdağ il merkezinden polis ekipleri takviye getirildi. Halk eğitim merkezi girişine X-Ray cihazı konuldu. Avukatlar, mağdurlar, izleyeciler ve basın mensupları için ayrı ayrı giriş noktaları oluşturuldu. Duruşma salonuna ise izleyiciler üzerleri aranılarak, alındı.

'ADALET İSTİYORUZ'

Kazada ölenlerin yakınları ve yaralılar, duruşmaya, Çorlu Halk Eğitim Merkezi'ne yaklaşık 1 kilometre mesafede toplanıp, yürüyerek, geldi. Ellerinde ölenlerin fotoğraflarını taşıyan aileler, 'Adalet istiyoruz' sloganları attı.

Aileler adına açıklama yapan ve kazada oğlu Oğuz Arda ile eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz, adalet istediklerini söyledi. Öz, "Bugün katledilmiş olan canlarımız için buradayız. Davanın, olaydan bir yıl sonra başlaması insanlarımıza verilen değerinin göstergesidir. Bu dava sadece 4 sanıkla ilerleyemez. Biz tüm sorumluların yargılanmasını,herkesin adaletin karşısına çıkmasını istiyoruz. Bunun için son gücümüze kadar mücadele vermeye devam edeceğiz. 25 insan gitmiş olabilir ama biz onlar için buradayız ve başka canların yanmaması adına bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Adalet rayların altında kalmasın" dedi.

Konuşmaların ardından ölenlerin isimleri tek tek okunarak, 'adalet' sloganları atıldı.

KISA SÜRELİ GERGİNLİK YAŞANDI

Duruşma öncesi salona iddianamede adı yazılan mağdur ve müştekilerin kimliklerini yazdırıp, içeriye girebileceğinin bildirilmesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı. Avukatlar, itiraz ederek, her müşteki ve mağdurun adının iddianamede bulunmadığını belirterek, uygulamanın yapılması halinde duruşmaya katılmayacaklarını bildirdi. Duruşmaların herkesi açık olduğunu belirten avukatlar, mahkeme heyetinin durumu gözden geçirmesini talep etti. Daha sonra bir grup avukat salona girerek, mahkeme heyeti ile görüştü. Görüşmenin ardından iddianamede adı bulunmayanların da isimlerini yazdırarak, salona girmesini izin verildi.

Duruşmaya CHP milletvekilleri Ali Şeker, Sezgin Tanrıkulu, Candan Yüceer, İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti milletvekili Enes Kaplan, HDP Milletvekili Ahmet Şık ve Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da izleyici olarak katıldı.

Duruşma, kimlik tespitleri ile başladı

Kaynak: DHA