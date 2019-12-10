Çorlu'daki tren kazası davası

10.12.2019 18:11 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:17

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen ve 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin de yaralandığı tren kazasının dördüncü duruşması Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor. Duruşmada zaman zaman duygu yüklü anlar yaşandı.



Çorlu Adliyesi'ndeki salon yetersizliği nedeniyle duruşma salonuna dönüştürülen Çorlu Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda görülen duruşmada zaman zaman duygu yüklü anlar yaşandı. İddianamede ismi bulunmayan mağdurların kimlik tespitlerinin yapılması ve ifadelerinin alınması ile başlayan duruşmada kazada hayatını kaybeden TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Çerkezköy Koruma Güvenlik Görevlisi Seyfi Erbil'in hemşire eşi Saliha Erbil, duruşma salonuna 10 yaşındaki kızı Gülsüm ve 7 yaşındaki kızı Gülşen Erbil ile birlikte katıldı. Psikolog nezaretinde ifadeleri alınan kardeşlerinden Gülşen Erbil mahkeme salonunda konuşmazken, Gülgen Erbil adlı çocuk ise mahkeme başkanına, "Babamı kim öldürdü hakim amca" diye sordu.



Saliha Erbil de, "Ben çocuklarımın babasının kanını size emanet ettim. Çocuklarım bana babamızın davası ne oldu diye soruyorlardı. Bugün de kendileri sorsunlar, kendileri dinlesinler diye getirdim. Bugün burada yaşananları siz bir gün yaşadınız biz kazadan beri 550 gündür her gün yaşıyoruz. Bu kazada ihmali olan kusuru olanların hepsinden şikayetçiyim" dedi.



Anne Saliha Erbil ilgililer hakkında kamu davası açılması durumunda müdahil olma talebini de mahkeme heyetine iletti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA