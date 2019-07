Tekirdağ Valiliği Çorlu'daki tren kazası davasının görüldüğü esnada bazı basın ve yayın organlarında emniyet güçlerinin zor kullandığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çorlu'daki tren kazası davası duruşmasında katılımcıların ve mahkeme güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirler alındığı vurgulandı.

Duruşmaya katılmak üzere gelen ailelere, davacı taraf vekillerine, sivil toplum örgütü temsilcilerine ve tüm katılımcılara yardımcı olmak üzere mahkeme heyeti ve emniyet teşkilatı mensuplarınca her türlü kolaylık sağlanmaya çalışıldığı, ancak acılı ailelerin durumlarından faydalanmak isteyen bazı marjinal grup ve şahısların provokatif tutum ve davranışları dolayısıyla zaman zaman polise yönelik sözlü ve fiziki sataşmalar da yaşandığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Adliye binasının en büyük salonu olmasına rağmen, duruşma salonuna giriş esnasında mahkeme heyetinin talimatları doğrultusunda dolan salonun kapılarının kapatılması sırasında salon dışında kalanların içeriye girmek için kapıyı kırmaları neticesinde polis ve duruşmaya katılanlar karşı karşıya gelmiş, her türlü provokatif harekete rağmen emniyet görevlilerimiz soğukkanlılığını muhafaza ederek müessif bir olay yaşanmasının önüne geçmiştir.

Bazı basın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer aldığı gibi, görev alan personelimiz tarafından hiçbir şekilde zor kullanılmamıştır. Emniyet görevlilerimiz sadece mahkeme heyeti talimatıyla, dolan duruşma salonunun kapılarının kapatılması sonrası mahkemenin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için tedbirlerini almış, sözlü ve fiziki taarruza teşebbüs ederek kargaşa yaratmaya çalışan şahıslara ve marjinal gruplara prim vermeyerek içine çekilmeye çalışıldığı kaosa dahil olmamış, sağduyu ile hareket etmiştir.

Tüm yaşananlar ile ilgili görevlilerimiz tarafından gerekli tespitler yapılmıştır. Söz konusu kazada vefat edenlerin yakınlarının ve yaralananların acılarını en kalbi duygularla paylaştığımızı, devletimizin ve kamu görevlilerimizin adaletin sağlanması konusunda her türlü imkanı seferber ettiğini bir defa daha belirtiriz."

Kaynak: AA