Çorlu'daki silahlı saldırıda hayatını kaybeden kadının cenazesi defnedildi

01.09.2019 16:10

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki silahlı saldırıda hayatını kaybeden kadının cenazesi, memleketi Zonguldak'ta defnedildi.

Çorlu Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1. Sokak'ta, 30 Ağustos'ta, market alışverişinden döndüğü sırada eşi tarafından uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Melike Baştürk'ün (42) cenazesi, hastane morgundan yakınları tarafından alınarak Zonguldak'a getirildi.

Çaydamar Mahallesi Kayabaşı Sokak'taki evine götürülen Baştürk'ün cenazesi için Kur'an-ı Kerim okundu, helallik alındı.

Baştürk'ün cenazesi, Kayabaşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından evlerinin önündeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Melike Baştürk'ün yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

İki çocuk annesi Baştürk'ün, eşi N.B. ile çalışmak için Trabzon'a gittikleri, daha sonra Yalova'da iş bulmalarının ardından buraya yerleştikleri öğrenildi.

Melike Baştürk'ün, 6 ay önce eşine boşanma davası açtığı ve Çorlu'ya yerleştiği bildirildi.

Bu arada cenaze namazının ardından Baştürk'ün yakınları ile eşinin yakınları arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüşmeden vatandaşlar tarafından engellendi.

Olay

Çorlu Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1. Sokak'ta, 30 Ağustos'ta, Salih Durmuş ile market alışverişinden dönen Melike Baştürk, arkalarından gelen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda ağır yaralanan Durmuş ve Baştürk, kaldırıldıkları Çorlu Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Polis, olay yerinden kaçan N.B'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

N.B, dün, Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adnan Menderes Mahallesi TOKİ konutlarındaki evine geldiği sırada gözaltına alındı.

Kaynak: AA