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Çorlu'daki maçta sahaya giren köpek gülümsetti

Çorlu'daki maçta sahaya giren köpek gülümsetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aniden futbol sahasına giren köpeğin yeşil zeminden çıkmak istememesi, eğlenceli anlar yaşattı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aniden futbol sahasına giren köpeğin yeşil zeminden çıkmak istememesi, eğlenceli anlar yaşattı.

Tekirdağ 1. Amatör Lig'de mücadele eden Çorluspor'un, General Basri Saran Stadyumu'nda Ahimehmetspor'u 2 - 1 yendiği maçta renkli görüntüler yaşandı. Müsabakanın ilk yarısı oynandığı sırada sahaya giren köpek nedeniyle karşılaşma kısa bir süre durdu. Bir süre sahada koşuşturan köpeği yakalamak kolay olmadı. Köpeğin inatla sahadan çıkmak istememesi de renkli görüntüler yaşattı.

POLİSİN ŞEFKATİ ALKIŞ TOPLADI

Sahadaki sporcular da köpeği uzaklaştırmayı başaramayınca çevik kuvvet polisinin köpeğe gösterdiği şefkat taraftarlardan alkış topladı. Polis daha sonra köpeği sahadan aldı.

(Hüseyin Tayyar/İHA)

Çorlu'daki maçta sahaya giren köpek gülümsetti

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Tekirdağ, Futbol, Köpek, Çorlu, Spor, Güncel, Haber

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