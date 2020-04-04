Çorlu'da zabıta ekipleri vatandaşları evde kalmaları yönünde uyardı Çorlu ilçesinde zabıta ekipleri, sokaktaki vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyardı.

Çorlu ilçesinde zabıta ekipleri, sokaktaki vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyardı.

Ekipler, ilçe merkezindeki meydanlar ile ortak kullanım alanlarında denetimlerde bulundu.

Sokaktaki vatandaşları megafonla evlerine dönmeleri konusunda uyaran ekipler, koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirme de yaptı.

Bazı vatandaşların bu uyarılara uyduğu, bazılarının ise banklarda oturmaya devam ettiği gözlendi.

Kaynak: AA