Çorlu'da yüzme bilmeyen kalmayacak
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Çorlu'da yüzme bilmeyen kalmayacak

Çorlu Belediyesi, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çorlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü arasında imzalanan Yüzme Bilmeyen Kalmasın iş birliği protokolü kapsamında yüzlerce öğrenciye yüzme öğretilecek.

12.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:12
Çorlu'da yüzme bilmeyen kalmayacak

Çorlu Belediyesi, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çorlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü arasında imzalanan Yüzme Bilmeyen Kalmasın iş birliği protokolü kapsamında yüzlerce öğrenciye yüzme öğretilecek.


Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi dahilinde Çorlu'da eğitim gören ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine Çorlu Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu antrenörleri tarafından ücretsiz yüzme dersleri verilecek. Beden eğitimi ve oyun derslerinde verilmesi planlanan ve üç dönem boyunca devam edecek olan yüzme derslerinde yüzme bilmeyen öğrencilere yüzme sporu öğretilecek.


270 öğrenciye eğitim verilecek


Çorlu Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen imza töreninde iş birliği protokolü, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdülkerim Kasap tarafından imzalandı. Protokole istinaden yüzme eğitimi verilecek öğrenciler Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek. Çorlu'da eğitim ve öğretim veren 9 okuldan toplamda 270 öğrenciye yüzme eğitimi verilecek.


İmzaların atılmasının ardından konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Kentimizde her geçen gün yeni projeleri hayata geçiriyoruz. Hem vatandaşlarımız adına hem de kentimizi geleceğe taşıma anlamında her projemizle gurur duyuyorum. Yüzme Bilmeyen Kalmasın projemizi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ile birlikte hayata geçiriyoruz. Her zaman olduğu gibi bir kez daha kurumlar arası iş birliğinin ne kadar önemli olduğuna değinmek istiyorum. Vatandaşlarımızın, çocuklarımızın geleceği için kurumlarımızla bir araya geldik ve güzel bir protokole imza attık. Yüzme sporuyla tanışacak öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum. İnanıyorum ki severek yapılan her iş başarıya ulaşır. Eğitim gören öğrencilerimiz belki de geleceğin sporcuları olacak. Dolayısıyla yüzme eğitimlerinde hem çaba sarf edin hem de yüzmeyi sevin" şeklinde konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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