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Çorlu'da yolcu minibüsleri denetlendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çorlu'da yolcu minibüsleri denetlendi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ve büyük şehir zabıtası tarafından şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsler ile M plakalı minibüsler denetlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ve büyük şehir zabıtası tarafından şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsler ile M plakalı minibüsler denetlendi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ile Trafik Zabıtası ekipleri tarafından, otogar mevki'inde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsler ile M plakalı minibüslere yönelik uygulama yapıldı.

Denetimlerde özellikle güzergah kontrolü yapıldı ve güzergah izin belgeleri denetlendi. Güzergahı dışında faaliyet gösteren minibüslere, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde gerekli cezai işlemler uygulandı.

Yapılan kontrollerde, UKOME'den izin belgesi olmadığı tespit edilen 1 minibüs trafikten men edildiği bildirildi. - TEKİRDAĞ

Çorlu'da yolcu minibüsleri denetlendi

Çorlu'da yolcu minibüsleri denetlendi

Çorlu'da yolcu minibüsleri denetlendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Tekirdağ, Hisarcık, Polis, Çorlu, 3. Sayfa, Haberler

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