ÇORLU'DA YOL YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR - Haberler
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ÇORLU'DA YOL YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Habermetre - Haberler | Toplum
ÇORLU'DA YOL YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 faaliyet programı kapsamında yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları il genelinde hız kesmeden devam ediyor.

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 faaliyet programı kapsamında yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları il genelinde hız kesmeden devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekiplerince sürdürülen çalışmalar kapsamında Çorlu ilçesinin Karatepe Çöp Entegre Tesisi yolunda başlatılan SBB beton yol serim çalışmaları tamamlandı. 2800 metre uzunluğa, 7, 5 metre genişliğe sahip yolda toplam 3. 400 metreküp beton yol serimi gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, " İl genelinde trafik kontrolünü sağlamak ve ulaşım kalitesini arttırmak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Çorlu'da beton yol serim çalışmasını tamamladığımız yolumuzun vatandaşlarımıza ve ilçemize hayırlı olmasını dilerim. " dedi.

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Haber: ÇORLU'DA YOL YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR - Haberler
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