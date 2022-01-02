Çorlu'da yoğun sis: Göz gözü görmüyor - Haberler
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Çorlu'da yoğun sis: Göz gözü görmüyor

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - Haberler | Güncel

- Çorlu'da yoğun sis: Göz gözü görmüyor Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sis gece de etkisini gösterdi.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - - Çorlu'da yoğun sis: Göz gözü görmüyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sis gece de etkisini gösterdi.

Yağmur yağışlarının ardından Çorlu ilçe merkezine akşam saatlerinde yoğun sis çöktü. Yoğun sis nedeniyle ana arterlerde trafik yavaşladı. Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü ifade edilirken, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik ekipleri de kontrollerini sürdürüyor. Trafik ekipleri, sürücüleri sis farlarını kullanmaları ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Çorlu'da yoğun sis: Göz gözü görmüyor

Çorlu'da yoğun sis: Göz gözü görmüyor

Çorlu'da yoğun sis: Göz gözü görmüyor

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